شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البجرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 4.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1295.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 163.6 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 19.31% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

وفي سياق متصل قال البنك الأهلي المتحد، رداً على ما تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بخصوص الدعاوى القانونية المرفوعة أخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية ضد بعض العقارات والأصول الأخرى ذات الصلة بإدعاءات خاصة بأموال وزارة الدفاع في دولة الكويت، فأن البنك وبنوكه التابعة ليست طرفاً في الدعاوى القانونية المذكورة، وإن القوانين والأطر الرقابية الحاكمة في مجال حماية سرية حسابات العملاء تمنع التعليق على ما تم تضمينه في تلك الدعاوى، كما يلتزم البنك الأهلي المتحد التزاماً كاملاً بالقوانين والأطر الرقابية المنظمة لإدارة كافة جوانب حسابات عملائه خاصة الأشخاص والجهات المعرضة سياسياً والتي تخضع للتدقيق والمراجعة الدورية المكثفة.