شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع مسجلة 804 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة بمصر، بعد توقف حركة مبيعات الذهب خلال الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة ، والمقررة الأحد من كل أسبوع.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 689.15 جنيه.

عيار 21 : 804 جنيها.

عيار 24 : 918.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6432 جنيها.

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السعر العالمي : 1810 دولار أمريكى للأوقية .

حجم الطلب على الذهب في مصر لا يزال في أزمة كبيرة، إذ يتراجع الشراء بصورة ملحوظة في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد أن تخطي السعر حاجز ال 800 جنيها للجرام، وهو مستوي تاريخي سجله المعدن النفيس لأول مرة.

وهنا يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية أن يقوم تجار الذهب بالحد من هوامش أرباحهم لتحريك المبيعات، وهل يمكن تقليل المصنعية للمعدن النفيس من أجل زيادة المبيعات الفترة القادمة وزيادة وتنشيط حركة التداول؟.

وشرح ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وعضو مجلس غرفة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، آليات احتساب مصنعية الذهب، إضافة إلى العروض التي يمكن أن يقدمها التجار لتحريك المبيعات بسوق الصاغة.

وأضاف في تصريحات ”الخليج 365”، أن التجار لا يمكن أن يخفضوا المصنعيات لأنه بالفعل يبحث أفضل طرق لتحريك السوق، ولكن الارتفاعات الكبيرة في التكاليف لا تشجع على خفض المصنعيات.

وشرح ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، وعضو مجلس غرفة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، آليات احتساب مصنعية الذهب، إضافة إلى العروض التي يمكن أن يقدمها التجار لتحريك المبيعات بسوق الصاغة.