شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، إذ تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1733 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12022 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3939 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2184 نقطة.

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وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة عامر جروب، أن شركة عامر سوريا تدرس التظلم من الأمر الصادر من محكمة استئناف القاهرة برفض وضع الصيغة التنفيذية، وذلك بعد صدور حكم لصالح الشركة باستحقاقها مبلغ 39.9 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتباراً من 11 أكتوبر عام 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي.