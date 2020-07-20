شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمى وزيادة الصادرات الرقمية بأولويات الرئيس الجديد لـ"ايتيدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملفات عديدة على طاولة المهندس عمرو منصور الرئيس الجديد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أبرزها تكليفات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له والخاصة بتنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر ومواكبة جهود الدولة للتحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، والتوسع فى الترويج لمصر كمركز رئيسى فى صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن الملفات الأخرى تنمية الشركات المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية لاختراق الأسواق العالمية وزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ووضع آليات لتنمية صناعة التعهيد وتطويرها وتهيئة البيئة الداعمة للجيل الجديد من خدمات التعهيد بما يواكب مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

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وكلف رئيس "ايتيدا" أيضا بدعم البحوث التطبيقية والابتكار فى التكنولوجيات المتقدمة، والحفاظ على مركز مصر فى مؤشرات الإبداع وتنميته وتطوير آليات رعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والمشاركة فى تنفيذ إستراتيجية الوزارة لبناء القدرات فى القطاع لخلق قاعدة من الكفاءات المصرية القادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتنفيذ المبادرات القائمة واستحداث مبادرات جديدة لتحفيز الإبداع وخلق بيئة داعمة للابتكار.

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس عمرو محفوظ العمل مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير لمدة عام، كما أصدر قرارا بتكليفه بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفا للمهندسة هالة الجوهري عقب انتهاء فترة عملها؛ على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 20 يوليو 2020.