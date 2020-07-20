الاقتصاد

أسهم اليابان تعوض خسائرها وسط آمال فى مشتريات من البنك المركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عوضت أسهم اليابان خسائرها المبكرة وأغلقت مرتفعة اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن يشتري البنك المركزي أسهم صناديق مؤشرات مما عوض أثر البيانات الضعيفة التي أظهرت تراجع صادرات البلاد بنسبة في خانة العشرات.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على ارتفاع 0.09 بالمئة عند 22717.48 نقطة، معوضا خسائر التعاملات المبكرة. وارتفع 114 سهما على المؤشر مقابل تراجع 105 أسهم.

وتوقع المتعاملون مشتريات من البنك المركزي لدعم الأسهم بعد أداء ضعيف في الجلسة الصباحية.

وأظهرت البيانات الرسمية تهاوي صادرات اليابان 26.2 بالمئة في يونيو، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط بنسبة 24.9 بالمئة.

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كان أداء شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير ضعيفا إذ أظهرت البيانات انخفاضا سنويا كبيرا لصادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

ونزل سهم سوزوكي موتور 3.64 بالمئة ونيسان موتور ثلاثة بالمئة وميتسوبيشي موتورز 1.77 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1577.03 نقطة.

 

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