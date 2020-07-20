شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات..وانخفاض أرباح "الإمارات دبى الوطنى" بـ45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% خاسراً 7.67 نقطة ليصل إلى مستوى 2054.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.4 مليون سهم محققة ما قيمته 100.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1775 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.97%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.63%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.59%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.8 مليون ورقة بقيمة 22.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 4.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2020، منخفضاً بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على ديينيزبنك في العام 2019.

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وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الاثنين، أن صافي الربح انخفض بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال، والتي لم تتكرر في عام 2020، وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال، انخفض صافي الأرباح بنسبة 24%، ولا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال، كما رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن جائحة كوفيد-19.

وفي نفس السياق، أعلن بنك الإمارات الإسلامي، عن نتائجه المالية للنصف المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، وحقق المصرف صافي أرباح بمبلغ 12 مليون درهم للنصف الأول من العام 2020، ويعزي هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى الإجراءات التحوطية التي اتخذها المصرف لتكوين قد أكبر من مخصصات انخفاض القيمة في سجل الأنشطة التمويلية والاستثمارية لمواجهة الأثر المستقبلي لجائحة كوفيد-19.

وقالت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، لمناقشة قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير.