شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تعلن شراء 725 ألف طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين، إنها اشترت 725 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصة عالمية تطرحها.

بلغ متوسط سعر شراء الشعير 211.43 دولار للطن، وفقا لبيان صدر عن المؤسسة.

وكان قد قال قال متعاملون، إن المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 720 ألف طن من علف الشعير.

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وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة الجمعة 17 يوليو. والشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أكتوبر ونوفمبر.