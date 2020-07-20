شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 20-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة بتجميع العزم الإيجابي الإضافي والناتج عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة قوية مسجلا بذلك مستوى 122.75.

نشير حاليا إلى أن اقتراب المتوسط المتحرك 55 نحو الدعم الأولي المتمركز عند 121.55 وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, فإن ذلك يزيد من فرص استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 123.00 و 123.75 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.25 و 123.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد