شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 20-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة بتجميع العزم الإيجابي الإضافي والناتج عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة قوية مسجلا بذلك مستوى 122.75.
نشير حاليا إلى أن اقتراب المتوسط المتحرك 55 نحو الدعم الأولي المتمركز عند 121.55 وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية, فإن ذلك يزيد من فرص استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 123.00 و 123.75 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.25 و 123.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 20-7-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.