شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر فوق الدعم-تحليل - 20-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الصاعد بثباته المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة والقائم على قوة الدعم الممتد نحو 133.80 تقريبا, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولنشير إلى أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة القفز فوق مستوى 135.20 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف التالي المتمركز عند 136.65.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.80 و 135.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم