شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر دون المتوسط– تحليل - 20-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديم إغلاقات سلبية دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يمثل بدوره حاجز قوي عند 865.00 ليؤكد ذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليضطر لتشكيل ارتداد سلبي ليستهدف من خلاله مستوى 800.00 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 765.00.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 915.00 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي الأول ومن ثم لتمتد التداولات نحو 980.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 865.00 و 800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز