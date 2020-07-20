شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل -20-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم الممتد نحو 2.8000 ليزيد ذلك من فرص اندفاعه قريبا نحو الحاجز المتمثل بمستوى 3.000 ولننتظر تجاوزه ليؤكد انتقاله لمسار صاعد جيد.

استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الصاعد بتوفيره للعزم الإيجابي ولنذكر بأن نجاح السعر باختراق الحاجز المذكور سابقا, فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 3.1180.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد