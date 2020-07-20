شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك الكهرباء في السعودية يتراجع 3.5% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل استهلاك الكهرباء في السعودية تراجعا خلال العام الماضي 2019، بنسبة 3.5%، وهو أول انخفاض بحسب البيانات المتوافرة منذ 2005.

وبلغت كمية الاستهلاك من الكهرباء المبيعة في السعودية لجميع القطاعات خلال 2019 نحو 279.67 تيرا واط/ ساعة، مقارنة بنحو 289.8 تيرا واط/ ساعة خلال 2018.

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ويعود تراجع الاستهلاك الحكومي خلال العام الماضي إلى جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يأتي التراجع في كمية استهلاك الكهرباء المبيعة في السعودية بعد ثلاثة أعوام من تباطؤ النمو، حيث نما الاستهلاك بنحو 0.4% في 2018 ونحو 0.3% في 2017، و0.6% في 2016، فيما كان النمو في 2015 نحو 4.2%.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت مؤخرا، عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب عدم السداد لمدة شهر، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.