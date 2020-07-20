شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التقاعد السعودية توقع أكبر صفقة للتمويل العقاري بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة ومتانة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد وجاذبيتها للشراء من قبل المستثمرين بأرباح مجزية للمؤسسة.

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وذكرت المؤسسة في البيان أن تلك الاتفاقية تثبت التزام المؤسسة بتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الاستراتيجية. كما أن هذه الاتفاقية ستزيد من قدرة برنامج "مساكن" التابع للمؤسسة على تحقيق أهدافه ودعم السيولة بالسوق.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أعلنت مؤخرا، عن توقيع شركتها التابعة "شركة معادن وعد الشمال للفوسفات" اتفاقيات لإعادة جدولة مديونيتها العائدة لصندوق الاستثمارات العامة والذي أحال مديونيته إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة تمويل المديونية العائدة لمجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية.