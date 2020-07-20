شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جبل عمر يوضح أهمية الصك الموحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، إن الصك الموحد يساهم في تيسيير جدولة القروض لتقليل التكلفة ويساعد في الانتقال من "عدم اليقين إلى وجود يقين مالي أكبر"، وهو ما يسهل التعامل مع المقرضين والمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة.

وأكد أن الانتقال إلى الصك الموحد بدلا من الصكوك التي كانت تصدر لكل قطعة أرض، جاء نتيجة تفهم الكثير من الجهات التنظيمية وهيئة أموال الدولة والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة ووزارة العدل، مشيرا إلى أن اجتماعات حدثت بين تلك الجهات ساهمت في تجاوز التحدي الإجرائي وإصدار صك موحدـ حسب موقع قناة العربية.

وأعلنت شركة جبل عمر للتطوير، أمس الأحد، أنها قامت بإصدار الصك الموحد على كامل مساحة مشروع الشركة الواقع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها 231,939.23 متر مربع.

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ومن المتوقع أن يسهم إصدار الصك الموحد للمشروع في تعزيز قدرة الشركة على تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية والتوسع في أعمالها وأنشطتها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة ويحقق أهدافها، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

وتجدر الإشارة إلى أن جبل عمر حققت صافي خسائر بلغ 217.25 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.62 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المبيعات الأخرى.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات إلى 179.39 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 177.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.