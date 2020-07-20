شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 من تموز/يوليو الجاري، حينما اختبرت الأعلى لها منذ العاشر من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 1.1441، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1411 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1446، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1408، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أ، اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1428.

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هذا وتترقب المستثمرين حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.4% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 1.5% مقابل 2.2%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الغير المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 14.5 مليار يورو مقابل 10.2 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 15.2 مليار يورو مقابل 14.4 مليار يورو في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والتي تناولت مناقشة قادة الاتحاد في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا لموازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا وبالأخص حيال ملف صندوق الانتعاش الاقتصادي الذي يبلغ 750 مليار يورو (856$ مليار) والتي اتسمت بالخلافات حول مقدار توزيعه عبر منح وقروض متدنية الفائدة.