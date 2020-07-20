شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفشل بالاختراق – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الفرنك صعوبة في تأكيد اختراق مستوى المقاومة 0.9456، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويتجه نحو اختبار الدعم المحوري 0.9351، لتنحصر التداولات ضمن مسار جانبي بين المستويات المذكورة، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات جانبية على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين.

نشير إلى أن مواصلة الضغط السلبي وكسر 0.9351 سيدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو مناطق 0.9230 على المدى القريب، بينما اختراق 0.9456 سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 0.9515 وتمتد إلى 0.9541.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9340 والمقاومة 0.9460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي