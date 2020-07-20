شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للتذبذب عند المتوسط المتحرك 50، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.7064.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.6900 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.6700 بشكل رئيسي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد