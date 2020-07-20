شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر الدعم – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة الذي يرتفع الآن إلى 42.60، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 45.50 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السيناريو الإيجابي المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 42.60 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 41.30 ثم 40.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد