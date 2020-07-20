شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار ضيق – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق، ويحافظ على ثباته فوق خط الدعم المحوري 39.80، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ باختراق 41.20 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 43.05 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 39.80 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي سلبي يستهدف اختبار مستويات 38.50 وقد يمتد إلى 36.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد