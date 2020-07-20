شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 19.64 ثم 20.05 كمحطات رئيسية تالية.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 18.75 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.10 والمقاومة 19.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد