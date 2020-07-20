الذهب يحاول تفعيل النموذج الإيجابي – تحليل - 20-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات لتخطي مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تمثّل نموذج علم استمراري صاعد، للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد والعودة إلى القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه لتحقيق هدفنا الإيجابي الرئيسي الذي يصل إلى 1870.00.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 1790.00 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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