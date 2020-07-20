الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 20-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي قرب مستوى 1.3612 ولا يزال دونه حتى الآن، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، بانتظار استئناف التداولات السلبية للتوجه نحو مستويات 1.3500 ثم 1.3362 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم الانخفاض المقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3612 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 1.3700 ثم 1.3813 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3500 والمقاومة 1.3650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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