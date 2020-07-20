الدولار مقابل الين يقترب من المقاومة – تحليل - 20-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 107.68، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن طالما أن السعر دون هذه المقاومة، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، بانتظار زيارة مستوى 106.44 مبدئياً.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 107.68 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 109.22 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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