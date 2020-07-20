شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يضغط على الدعم – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للدعم المحوري 1.2515، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه إلى جانب المقاومة 1.2650، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر الدعم المذكور سيدفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2400 ثم 1.2304، بينما يمثّل اختراق المقاومة مفتاح الاندفاع لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2777.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير