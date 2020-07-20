شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية – تحليل - 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي فوق 1.1420، لكنه يفتتح اليوم بسلبية ملحوظة ليتحرك دون هذا المستوى، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستوى 1.1270 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.1420 مجدداً والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.1500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1320 والمقاومة 1.1500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط