شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات سلبية باستثناء مؤشرات الأسهم الصينية التي ارتفعت بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية عقب إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على أسعار الفائدة على القروض الأولية لمدة خمسة أعوام دون تغير عند 3.85% وجاء ذلك بالتزامن مع التفاؤل حيال استمرار تعافي أكبر اقتصاديات آسيا عقب إعادة فتحة في أزمة كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين في أيار/مايو، لتعد أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%.

كما تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

هذا وقد تضمن المحضر التحذير من أن المخاطر على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا تعد في الاتجاه الهبوطي، ويذكر أن بنك اليابان كشف الأربعاء عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022.

Advertisements

ونود الإشارة، لكون أسهم شركات القطاع الصناعي وتحديداً أسهم شركات السيارات في اليابان قد قادت مسيرات الخسائر في مؤشرات الأسهم اليابانية مثقلة بتراجع تراجع الصادرات اليابانية وبالأخص السيارات التي تمثل جزء كبير من صادرات اليابان، حيث انخفض سهم شركة نيسان بأكثر من ثلاثة بالمائة وتراجع سهم شركة سوزوكي بقرابة ثلاثة بالمائة، كما انخفض سهم شركة ميتسوبيشي موتور بأكثر من اثنان بالمائة.

وفي سياق أخر، انخفض مؤشر هانج سينج مثقلاً بتراجع أسهم الألعاب والتكنولوجيا بالإضافة لأسهم القطاع المالي عقب تشديد مدينة هونج كونج القيود مرة أخرى بعد ان ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها بأكثر من مائة حالة في غضون الـ24 ساعة الماضية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية أعربت زعيمة المدينة كاري لام عن كون الوضع "خطير للغاية ولا توجد إشارة على أنه يعد تحت السيطرة".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.32% ليخسر 5.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,568.83، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 80.19 نقطة ويصل إلى المستوى 22,616.23.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.21% ليربح 100.28 نقطة ويصل إلى المستوى 4,644.98، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.33% ليربح هو لأخر 74.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,289.02.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.02% ليخسر 4.00 نقطة ويصل إلى المستوى 25,085.17، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.23% ليخسر هو الأخر 4.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,196.20.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.34% ليخسر 39.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,544.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 27.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,006.50.