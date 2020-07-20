شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ستة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 10 من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو 2019 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.6979 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6986، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6973، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7004، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أ، اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6996.

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هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الرابع على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي كلمة تحت عنوان "Covid-19: سوق العمل وميزانيات الموازنة في القطاع العام" في غداء مؤسسة أنيكا عبر الأقمار الصناعية، ويذكر أن بيانات سوق العمل الاسترالي أوضحت الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.4% خلال حزيران/يونيو، بينما أظهرت قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 210.8 ألف خلال الشهر الماضي.