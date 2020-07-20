شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الأسماك (6050) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 7.98% بما يعادل 1.64 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.07.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.30 ومستوى المقاومة 24.00.
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