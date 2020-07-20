شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 15.20، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.64% بما يعادل 0.84 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 15.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.04.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.04.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل الجماعي يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 20-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.