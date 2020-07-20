شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.19% بما يعادل 0.28 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.98، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.80 ومستوى المقاومة 13.50.