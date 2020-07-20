شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يؤكد على اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 2.73% بما يعادل 0.70 نقطة، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.50، ليستهدف مستوى المقاومة 29.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 28.00.
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