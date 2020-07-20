شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يحلق عالياً – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شمس (4170) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.23% بما يعادل 1.85 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.99، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.80 ومستوى المقاومة 34.00.