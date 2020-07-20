شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الباحة (4130) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يشهد ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.33% بما يعادل 0.72 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.16، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.16 ومستوى المقاومة 18.38.