جازداكو يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 20-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جازداكو (6090) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 3.15% بما يعادل 0.38 نقطة، وذلك مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00.
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