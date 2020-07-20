شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ع العثيم يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسواق ع عثيم (4001) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك نتيجة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 120.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 112.80 ومستوى المقاومة 120.00.

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