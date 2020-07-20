80.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 5 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة 80.23 مليار درهم خلال ال5 أشهر الأولى من العام 2020 بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وحققت قيمة الصادرات 23.20 مليار درهم فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 14.79 مليار درهم في حين حققت الواردات نمواً ثابتاً لتبلغ 42.24 مليار درهم. وحافظت السعودية على المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 17.91 مليار درهم.

وتصدرت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديراً بقيمة بلغت 6.27 مليار درهم خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5.92 مليار درهم. وجاءت معدات النقل في المركز الأول على مستوى إعادة التصدير بقيمة بلغت 5.59 مليار درهم.. فيما حلت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور في المركز الأول على مستوى الواردات بقيمة بلغت 9.65 مليار درهم.

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وتقتصر قيمة التجارة السلعية غير النفطية على السلع التي دخلت من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو التي خرجت منها، أي أن تلك السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم كونها لا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في الدولة.

كما بلغ عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها خلال الأشهر ال 5 الأولى من العام الجاري 2020 نحو 434.647 معاملة جمركية عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية بما يسهم في توفير احتياجات المجتمع الضرورية المتمثلة في المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وقال سعيد سعد القحطاني مدير مركز جمرك ميناء خليفة، إن مركز جمرك ميناء خليفة شهد نمواً في دخول الحاويات النمطية بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.. مضيفاً أن منفذ ميناء خليفة استقبل نحو 78 ألف حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها بما يلبي احتياجات المجتمع الضرورية من السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية.

وقال مراقب الجمارك سالم حسين، إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تواصل جهودها في حماية وتوعية موظفيها من مراقبين ومفتشين وممن يتعاملون مع البضائع والشحنات بشكل مباشر من خلال إلزام الجميع باستخدام الكمامات والقفازات والملابس المخصصة للمهام اليومية لموظفي جمارك أبوظبي بما يحفظ سلامتهم. (وام)