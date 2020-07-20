شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السلع الاستهلاكية المتراجعة فى أبريل.. أبرزها اللحوم والتفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشغل الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة حيزا لا بأس به من الواردات شهريا، ولكن فى الفترة الأخيرة بدأت هذه النوعية من الواردات تحقق تراجعا ملحوظا، خاصة مع انتشار جائحة كورونا فى الشهور الأخيرة.

وكانت الواردات المصرية من اللحوم أكثر السلع التى شهدت وارداتها تراجعا كبيرا فى ابريل الماضى، حيث بلغت 108 مليون دولار، مقابل 177 مليون دولار فى ابريل 2019، بتراجع بلغ 68 مليون دولار، يليها الواردات من التفاح الطازج وبلغت 22 مليون دولار، مقابل 41 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع 18 مليون دولار.

وسجلت الواردات من الفول العريض وفول صغير تراجع بقيمة 26 مليون دولار، ثم الواردات من الصابون ومحضرات التنظيف وتراجعت بقيمة 10 ملايين دولار، ثم الواردات من المبيدات الحشرية وتراجعت بقيمة 9 ملايين دولار.

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وتصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة الدول الخمس الكبار للأسواق الاستيرادية لمصر، وبلغت الواردات المصرية منها نحو 596 مليون و754 ألف دولار ابريل الماضى، مقابل مليار و25 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع 428 مليون دولار، ومن أبرز الواردات المصرية من الصين، الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، بالإضافة إلى المراجل والآلات وشعيرات تريكيبية أو اصطناعية.

وتأثرات الواردات المصرية من أهم 5 أسواق للواردات بشكل كبير فى ابريل الماضى، نتيجة جائحة كورونا، حيث بلغت جملة الواردات من أهم خمس دول مليار و559 مليون دولار، مقابل 2 مليار و640 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ نحو مليار و80 مليون دولار، وضمت أهم الأسواق كلا من "الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية".