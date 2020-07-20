شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز في الميزان التجاري في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين في أيار/مايو، لتعد أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيصا، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%.