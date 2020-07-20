«طاقة» تمنح عقوداً بـ 900 مليون لتوسيع شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أن شركة أبوظبي للتوزيع، التابعة لها، قد منحت عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم لتوسيع شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها ضمن برنامج التوسعة التابع للشركة. وستوفر خطوط التوزيع الجديدة عند اكتمالها ما يقارب 85 مليون جالون إمبراطوري من المياه المعاد تدويرها يومياً، وهي كمية كافية لري أكثر من 3.5 مليون شجرة نخيل.

وسيساهم هذا التوسع بزيادة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية ولأغراض تجارية، إلى جانب ري الحدائق والمسطحات الخضراء المُدارة من قبل البلديات.

كما يمكن لحوالي 4 آلاف مزرعة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع، ما يمكّن من تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والحد من استنزاف موارد المياه وتحويل المزيد من المياه المعاد تدويرها نحو أوجه أوسع للاستخدام.

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وفي إطار برنامج التوسعة، كانت شركة أبوظبي للتوزيع قد أعلنت في شهر يناير الماضي أنها بدأت توفير 4.4 مليون جالون من المياه المعاد تدويرها يومياً إلى جزيرة السعديات في أبوظبي لري المسطحات الخضراء عبر شبكتها الحالية في جزيرة ياس.

وتشمل المرحلة الجديدة من البرنامج توريد المياه المعاد تدويرها وتوسعة البنية التحتية لنقلها لتشمل المتعاملين في المجالات الزراعية والتجارية في المناطق المحيطة بمدينة أبوظبي.

ويتضمن برنامج التوسعة بأكمله شبكة أنابيب يبلغ طولها 150 كلم تقريباً تتوزع بين نظامين، حيث تصل سعة النظام الناقل الأول 30 مليون جالون سنوياً وسيكتمل إنشاؤه في الربع الثالث من العام 2021، بينما تصل سعة النظام الناقل الثاني 55 مليون جالون سنوياً وسيكتمل إنشاؤه في الربع الرابع من 2021.

وقال عمر عبدالله الهاشمي، رئيس قطاع النقل والتوزيع في شركة «طاقة»: يدعم برنامجنا لتوسعة شبكة المياه المعاد تدويرها الرؤية المستقبلية لشركة «طاقة» بشكل مباشر، وذلك لأننا لسنا مجرد مورد للمياه بطريقة مستدامة وموثوقة وفعالة فحسب، ولكن عملياتنا تساهم أيضاً بشكل مباشر في تحقيق أهداف خطط الاستدامة والمحافظة على البيئة في دولة الإمارات.

وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: يلعب برنامج توريد المياه المعاد تدويرها من قبل «أبوظبي للتوزيع» دوراً أساسياً في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.. ومن خلال تطبيق حلول عملية ومستدامة تُمكِّن من تحسين سبل استخدام المياه وحماية موارد المياه الثمينة لدينا، فإننا نواصل تعزيز النهج الاستراتيجي لإمارة أبوظبي لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.