الجابر: مجتمع الاستثمار العالمي يرى في الإمارات وجهة رائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال د.سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): «سلط المشهد الاقتصادي الصعب، الضوء على جاذبية بيئة الأعمال الآمنة والموثوقة والمستقرة في الإمارات. ويوضح إنجاز المعاملات الكبيرة والمعقدة وإتمامها، في بيئة اقتصادية وتجارية مثل تلك التي نشهدها جميعاً، استمرار ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في الإمارات كوجهة استثمارية رائدة».

وتابع الجابر: «تسلط صفقة خط أنابيب الغاز التي تبلغ قيمتها 20.7 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها أواخر يونيو 2020، الضوء على قوة أصول الطاقة في الإمارات، وقاعدة بنيتها التحتية القوية، ونقص المخاطر، وموارد الدخل القوية والثابتة، في أحدث مثال على قدرة الإمارات على جذب مؤسسات استثمارية من الدرجة الأولى، على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب».

وأضاف الجابر: «لا أحد اليوم يعرف متى ستحدث مرحلة التعافي من «كوفيد 19» بالضبط، وكيف ستتكشف الأمور في المستقبل القريب. ولا أحد قادر على توقع تأثير الموجة الثانية المحتملة من الفيروس.

هناك علامات مشجعة على زيادة النشاط في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يحدث هذا بسبب عملية إعادة فتح الاقتصاد في بعض البلدان عبر هذه المناطق. وعلى سبيل المثال، نحن نشهد بالفعل تجاوز بعض الاقتصادات الرئيسية، علامة 50 نقطة حاسمة في مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ تفشي الوباء. ويشير هذا إلى تجدد التوسع الاقتصادي الذي سينعكس على أسواق النفط التي أصبحت أكثر ثباتاً مؤخراً».

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وقال إن أسواق النفط الآن في وضع أكثر صحة بكثير، مقارنة بما كانت عليه في بداية الربع الثاني من عام 2020. هناك إجماع في الصناعة النفطية يدعو إلى التفاؤل الحذر والإيجابية، والاتفاق الأخير الذي تم من قبل «أوبك بلس» ساعد على إعادة التوازن إلى السوق، مشيراً إلى أن هذه الديناميكيات ليست غريبة علينا، وأوقات الصعود والهبوط هذه، تشير إلى المرونة. ومع ذلك، فإننا لم نتعامل من قبل مع جائحة كهذه، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسعار النفط.

وأضاف: «في هذه البيئة التي لم يسبق لها مثيل، نشهد فوائد الإرشادات والبعد الفكري الحكيم لقيادتنا في ضمان التحول الشامل في «أدنوك». واليوم نحن أقوى وأكثر قدرة على إدارة الوضع الحالي للسوق. سنستمر في تطوير فرص الاستثمار عبر سلسلة القيمة التجارية، من أجل الاستخدام الفعال لرأس المال وإعادة استثماره في مشاريع أكثر ربحية.

وقال الجابر: هدفنا هو المساعدة على تحفيز نمو القطاعات الصناعية الأخرى. هناك العديد من الفرص للمستثمرين الدوليين عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات. نحن نركز على إنشاء مركز صناعي وتصنيعي نابض بالحياة، إضافة إلى تطوير صناعة الرعاية الصحية وقطاعات التكنولوجيا الحيوية لدينا، وتطوير قدراتنا الزراعية وإنتاج الغذاء. مكانتنا أيضاً مهمة في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة التي ستكمل خبرتنا في مجال الهيدروكربونات.

وأكد أن هناك عروضاً بقيم مختلفة تقدمها الإمارات للمستثمرين الدوليين. إن إمكانات الفرص الاستثمارية عالية الجودة، مع استثمارات جذابة، كبيرة. وبتطلعها الدائم للمستقبل، ستواصل الدولة تعزيز وتحسين قطاعاتها المتنوعة والتوسع لجعل اقتصادها أقوى وأكثر مرونة في مواجهة أي صدمات خارجية.