أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

نتائج: أي بي إم، هالبرتون، زيونز بانكورب، كال ماين، ستيل داينامكس، رويال فيليبس

الثلاثاء

نتائج: كوكا كولا، لوكهيد مارتن، تكساسا انسترومنتس، سناب، سي تي أي جروب، نوفارتيس، يو بي إس،فيليب موريس، يوناتيد إيرلاينز

08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير الصناعية

الأربعاء

نتائج: مايكروسوفت، تيسلا، كيندار مورجان، ناذيرن تراست، كي كورب، تيرمو فيشر، بيكر هيوز، نيتجير

09:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت حول الأسعار

10:00 تقرير أسعار البيوت القائمة

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الخميس

نتائج: إيه تي أند تي، ترافيلارز، تويتر، بلاكستون، يونيون باسيفيك، أميريكان إيرلاينز، ألاسكا إير، ديملر، يونيلفر

08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة

الجمعة

نتائج: أميريكان إكسبريس، فيرزون، هوني ويل، شلومبيرجر، إيكوينور، بلومين براندز

09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي

09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10:00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة