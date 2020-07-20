شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين
نتائج: أي بي إم، هالبرتون، زيونز بانكورب، كال ماين، ستيل داينامكس، رويال فيليبس
الثلاثاء
نتائج: كوكا كولا، لوكهيد مارتن، تكساسا انسترومنتس، سناب، سي تي أي جروب، نوفارتيس، يو بي إس،فيليب موريس، يوناتيد إيرلاينز
08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير الصناعية
الأربعاء
نتائج: مايكروسوفت، تيسلا، كيندار مورجان، ناذيرن تراست، كي كورب، تيرمو فيشر، بيكر هيوز، نيتجير
09:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت حول الأسعار
10:00 تقرير أسعار البيوت القائمة
الخميس
نتائج: إيه تي أند تي، ترافيلارز، تويتر، بلاكستون، يونيون باسيفيك، أميريكان إيرلاينز، ألاسكا إير، ديملر، يونيلفر
08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة
الجمعة
نتائج: أميريكان إكسبريس، فيرزون، هوني ويل، شلومبيرجر، إيكوينور، بلومين براندز
09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي
09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات
10:00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
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