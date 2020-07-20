الصـايغ: الإمـارات قـادرةعلـى تحمل تقـلبات السـوق والتحـديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إنه لطالما كان اقتصاد الإمارات تنافسياً ومرناً ومرتبطاً دولياً ومبنياً على أسس قوية. وهذا جعل الإمارات قادرة على تحمل تقلبات السوق والتحديات. ولاتزال الدولة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد-»19. خلال هذه الأزمة، ظلت الإمارات تركز على حماية شعبها، ودعم الصناعات والشركات، والحفاظ على اقتصادها من خلال العديد من حزم التحفيز وإجراءات الإغاثة. كما عززت الإمارات علاقاتها التجارية الخارجية وتعاونها مع الشركاء لمتابعة الأعمال التجارية الجديدة والاستثمار والفرص التجارية التي سوف تستمر في تعزيز البيئة الاقتصادية المفتوحة.

وتماشياً مع هدف أبوظبي لتسهيل الأنشطة التجارية وتحفيز النمو، أطلق المدير العام لسوق أبوظبي تدابير مالية داعمة لتخفيف الأثر السلبي للوباء في الكيانات المسجلة العاملة في إطار ولايته القضائية في جزيرة المارية. وتم تصميم تدابير الإغاثة هذه لمساعدة مجتمعنا على التغلب على تحديات الأعمال حتى أوائل عام 2021، حيث عمل على استكمال حزم الدعم التي تقدمها حكومة أبوظبي.

وقال: نحن واثقون من أن اقتصاد الإمارات وأبوظبي سيظل قوياً ومستداماً بفضل احتياطياتها واستعداداتها المالية واستمرار تنوع النمو واستراتيجية الابتكار المالي. كما ستواصل إدارة الموارد البشرية في أبوظبي العمل بشكل وثيق مع حكومة أبوظبي لتوفير منصة متكاملة تعمل بشكل جيد لتعزيز معدلات نمو أكبر للقطاع الاقتصادي والمالي.

وقال الصايغ: لقد شكل دمج شركة سوق أبوظبي العالمي وأصحاب المصلحة الرئيسيين أساساً قوياً لتصبح مركزاً مالياً دولياً رائداً بقيمة 29 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة اعتباراً من عام 2019. وفي نفس العام، شهد السوق إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات، بما في ذلك اللوائح الجديدة ومنصات التمويل المستدامة، إلى جانب سياسات تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء نظام بيئي مستدام للتكنولوجيا. كما شعرنا بالارتياح لأن العلاقات بين الإمارات والصين مستمرة في التعزيز كل عام على أساس الاحترام المتبادل وأوجه التكامل المشتركة التي تطورت على مدى عقود عديدة. ومن أجل دعم هذا التعاون ومبادرة الحزام والطريق، أنشأ سوق أبوظبي أول مكتب له في الخارج في بكين في مايو 2018. وهذا يعمل على تعزيز التزام أبوظبي بتقوية تعاونها الاقتصادي والتنظيمي مع الحكومة والشركات الصينية.