شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 61 ألف شاب تقدموا لمبادرة "مستقبلنا رقمى" وتخريج 1254 شابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرقام مبشرة بمبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، والتى تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات، لتدريب 100 الف شاب وفتاة على تخصصات تكنولوجيا المعلومات وتم اطلاقها مؤخرا، وتعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت مصادر بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، إن عدد الخريجين بالمستوى الأول ومدته 5 أسابيع بمبادرة "مستقبلنا رقمي" وصل إلى 1253 من الطلاب كما تخرج من المستوى الثانى والذى لم ينته بعد ومدته شهرين ونص نحو 17 من الطلاب المتميزين، كما اجتاز التدريب بالمستوى الثالث، 3 طلاب وذلك قبل انتهاء مدة َوتصل إلى ثلاث شهور ونص.

وأضافت المصادر أن المبادرة تستهدف زيادة الصادرات الرقمية عبر منصات العمل الحر والتى ستمكن الخريجين من وضع بياناتهم عليها لتوفير فرص عمل لهم. وتستهدف تسجيل 500 شاب وفتاة على منصات العمل الحر من المتميزين، ولكن ما حدث من إقبال الشباب المتميزين على المبادرة فاق التوقعات ونتوقع أن يلتحق نحو 2500 شاب وفتاة للعمل الحر عبر تلك المنصات قبل نهاية العام، حيث تقدم للتسجيل فى المبادرة نحو 61 الف شاب وفتاة حتى الآن. كما تم التعاقد مع 10 إلى 12 شركة عالمية متخصصة فى مسارات مختلفة لتدريب الشباب.

ويتم التدريب عن بعد بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكترونى، من خلال 12 مساراً تدريبياً الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلى والعالمى.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقيمة، فضلاً عن إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة، كما تتمثل مزايا المبادرة، فى تنفيذ كل متدرب عدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض تجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر، والعمل عن بعد.

وتتضمن المبادرة الدخول فى شراكة مع أكبر منصات فى العالم لمساعدة المتدربين الدخول عليها والحصول على فرص للعمل الحر وهو ما يعد تصدير للخدمات التكنولوجية.

Advertisements

وكان مسؤول قد أكد فى وقت سابق، إن الوصول إلى نسبة 10 إلى 15% متدرب على العمل الحر من أصل 100 ألف قد تكون طفرة كبيرة فى التدريب بهذه المجالات. واضاف إن مدة المبادرة تصل إلى 18 شهر، وتقدم إليها فى أول يومين عند الإعلان عنها نحو 20 الف شاب وفتاة.

وأضاف أن المستوى الأول متاح للجميع ويمكن من خلاله استيعاب أكبر قدر من المتقدمين، أما المستويات الأخرى ستكون لمن اجتازوا اختبارات التقييم، كما تأتى المبادرة فى توقيت مناسب نظرا للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا وتأتى متسقة مع التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتلك الجائحة وانتشار العمل والتعليم عن بعد يمكن أن يستفيد منها طلاب المدراس والكليات والخريجين.

وتاتى منحة "مستقبلنا رقمى" فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة لبناء مصر الرقمية من خلال تحقيق قفزة نوعية فى تطوير مهارات وقدرات الإنسان المصرى. والمسارات التدريبية المتخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة "يوداستي" العالمية فى مجال التعلم عبر الإنترنت.

وتستهدف المبادرة تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب المصرى على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على احتراف الوظائف الرقمية الحرة وكذلك وضع الأساس لنظام وطنى متكامل للإمداد بالكوادر المدربة فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات.

ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل الحر، نمواً متسارعاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد والتى ستدفع المؤسسات والحكومات نحو تسريع الاعتماد على الخدمات الرقمية وبالتالى نمو الطلب على خدمات المهنيين المستقلين والقوى العاملة عن بعد.