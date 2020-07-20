شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 40 مليون لتر يوميا معدلات استهلاك السولار بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن معدلات استهلاك السولار الحالية فى السوق المحلى المصرى بلغت نحو40 مليون لتر يوميا موضحا أنه تم العودة حاليا إلى معدلات استهلاك ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن معدلات الضخ اليومية للبوتاجاز تبلغ حاليا نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا .

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يذكر أن معدلات استهلاك البنزين والسولار قد شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقليل حركة الانتقال للأفراد وتطبيق فترات الحظر .

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ـ سبتمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.50جنيه للتر البنزين 92 و8.50جنيه للتر البنزين 95وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

والتزم قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة للمنتجات البترولية وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع فى مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .