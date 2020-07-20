شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 5436 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، :ما انزلق المؤشر اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,323 وبين مستوى المقاومة هو 5,544 نقطة