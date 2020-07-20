شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 91 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعد متوسط الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 78 فلس، ونتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 88 فلس كمستوى أول ثم 78 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 98 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89.8 بينما مستوى المقاومة هو 93.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط