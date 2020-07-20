شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 13٫70 فلس،وهو أدني مستوى في اسبوع، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 12٫50 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 15 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.5 بينما مستوى المقاومة هو 13.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط