شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 88٫50 فلس، مستقرا اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 82 فلس كمستوى أول ثم 73 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.7 بينما مستوى المقاومة هو 91.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط