شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 610 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 630 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يشير الى ان السهم قد يواصل التراجع لمستوى الدعم التالي عند 550 ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 600.0 بينما مستوى المقاومة هو 620.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط