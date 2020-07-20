شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 20-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 83٫5 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 85 فلس،كما نلاحظ ظهور إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 79 فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 87 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 81.7 بينما مستوى المقاومة هو 85.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط